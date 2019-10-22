«Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22.10.2019 22:35
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что по данным информированных источников, в России начали «щемить» перевозчиков из ОРДО. По словам ... подробнее →
В Луганске произошло масштабное ДТП22.10.2019 22:11
Во временно оккупированном Луганске на пересечении улиц Оборонной и Курчатова произошло столкновение двух автомобилей. Вот что узнали « ВедомостиДонбасса »: Во временно ... подробнее →
Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой22.10.2019 21:38
Сегодня около 17:00 в северной части неподконтрольной украине Горловки Донецкой области разгорелся бой. Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress . По словам ... подробнее →
Путин может "ликвидировать" "Л/ДНР", приняв радикальное решение по Донбассу, - Аслунд22.10.2019 21:12
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подсчитал, во сколько бюджету Российской Федерации обходится содержание оккупированного Донбасса и Крыма, а сколько ... подробнее →
Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа22.10.2019 20:39
Чай с малиновым вареньем, закаливание, различные мази, а также марлевая повязка и чеснок — список подобных рекомендаций для профилактики гриппа и простуды получал, наверное, каждый. Однако ... подробнее →
Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков22.10.2019 20:09
Жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области фактически открыто предлагают работать наркодилерами. Об этом местные жители пишут в социальных сетях, ... подробнее →
Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов22.10.2019 19:41
Уже в 2020 году семьи, получающие субсидии, будут платить на 5% больше за коммунальные платежи. Такие изменения были внесены в постановление Кабмина от 1998 года. Об этом свидетельствует ... подробнее →
Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»22.10.2019 19:08
Журналисты ОРДО вновь подняли тему использования «фосфорных бомб» на Донбассе. Об этом, в частности, пишет журналист Александр Медведев, передает donpress . Он уверяет, что на ... подробнее →
Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен22.10.2019 18:40
Через несколько дней, 25 октября, Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом в 1 тысячу гривен, как и планировалось, сообщает Диалог.UA . Согласно информации ... подробнее →
Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака22.10.2019 18:11
Никто не совершенен, но зная свои слабые стороны – всё можно исправить. Каждый из нас, под какой бы ни родился звездой, хочет быть успешным и счастливым. Но мы читаем советы, пытаемся ... подробнее →
В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка22.10.2019 17:42
Российский пропагандистский аппарат усиливает информационное давление на жителей временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре ... подробнее →
Россия готовится к новой войне: законопроект Путина для Думы подтвердил худшие опасения22.10.2019 17:19
По всей вероятности, Россия готовится к началу новой войны: тревожный сигнал поступил из Москвы о выходе РФ из международного соглашения, направленного на защиту гражданского населения в военных ... подробнее →
Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях22.10.2019 17:02
Сахарный диабет является настоящим бичом современного времени. Так, медики отмечают, что ежегодно в мире количество пациентов с этим диагнозом увеличивается на 5-7%, пишет Обозреватель . "Дать ... подробнее →
В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать22.10.2019 16:41
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске фактически не начался отопительный сезон: тепло подано только в 208 многоквартирных домов из 1382. Об этом сообщают местные жители ... подробнее →
Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер22.10.2019 16:22
Российские кураторы, с большой вероятностью, могут убрать главаря "ДНР" Дениса Пушилина с должности "главного боевика" в оккупированном Донецке, так как он потерял свой авторитет среди местных ... подробнее →
Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей22.10.2019 16:01
Мужчин Донецка приглашают на «шоу»: участник получит 2000 руб., но при этом его изобьют по лицу. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress . В пабликах ... подробнее →
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