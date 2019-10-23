Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем

23.10.2019 22:44

Неожиданные результаты исследования. Согласно результатам исследования, употребление кофеина не повышает риска развития аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, данное ... подробнее →

В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит

23.10.2019 22:19

Появился запрет на арест счетов компаний, с которых выплачиваются зарплаты или налоги. "Счета, предусмотренные для выплаты заработной платы и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в ... подробнее →

Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост

23.10.2019 21:45

Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему. "Как они могут осуществлять перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может ... подробнее →

Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии

23.10.2019 21:20

Сегодня в 20 часов 00 минут началась проверка детектором лжи двух народных депутатов от партии «Слуга народа» Александра Дубинского и Давида Арахамии. Причем телеканал «НАШ» ... подробнее →

Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком

23.10.2019 20:47

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив по поручению президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с послами стран G7. Об этом ... подробнее →

«Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы

23.10.2019 20:39

Алексей Гончарук заявил журналистам информагентства УНИАН, что в итоге будет найден компромиссный вариант законодательной базы для проведения в Украине земельной реформы. При этом глава правительства ... подробнее →

Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»

23.10.2019 20:29

Команда действующего украинского лидера  Владимира Зеленского  реально формирует план вероятного введения полной блокады оккупированной части Луганской и Донецкой областей Как ... подробнее →

«Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе

23.10.2019 20:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об «особом статусе» Донбасса не предусматривает отказ от этих неподконтрольных территорий. Об этом глава государства заявил в ... подробнее →

В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии

23.10.2019 20:06

Депутат от партии «Слуга народа» Максим Буржанский рассказал о скандале в фракции. Конфликт возник из-за того, что руководство партии вмешалось в процесс голосования в комитете. ... подробнее →

Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ

23.10.2019 19:50

Служба безопасности вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего члена НВФ, который предоставил информацию о деятельности силового блока «ЛНР» Об этом сообщает пресс-центр СБУ. ... подробнее →

«Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова

23.10.2019 19:38

Из сообщения на Facebook-странице уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой стало известно, что украинским пенсионерам из числе внутренне перемещенных лиц, а также ... подробнее →

Любовный гороскоп-2020: кому непременно повезет в отношениях

23.10.2019 19:20

2020 год - Белой Металлической Крысы принесет много приятных моментов для любого знака зодиака. В этот год одиночки наконец встретят свою любовь, а люди, состоящие в отношениях примут невероятно ... подробнее →

Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского

23.10.2019 19:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в интервью « Сегодня ». Так, ... подробнее →

Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь

23.10.2019 18:45

Изменения в Порядок назначения субсидий правительство вносит практически каждый год. Изменения прошлого года лишили субсидий тысячи украинцев, а тысячи семей распались, официально оформив развод. ... подробнее →

Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли

23.10.2019 18:33

Владимир Зеленский внес законопроект по либьерализации в сфере производства и оборота спирта этилового. Данный законопроект, по мнению президента, поможет избавиться от теневого производства ... подробнее →

«До +24»: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни

23.10.2019 18:15

Народный синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев новым прогнозом погоды, передает  replyua.net . По ее словам, в четверг, 24 октября, на территории Украины ожидается теплая погода, ... подробнее →

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