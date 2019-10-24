Минздрав разработал новые критерии оказания помощи24.10.2019 22:32
В Министерстве здравоохранения Украины разработали новые критерии оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Критерии были ... подробнее →
Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа24.10.2019 22:03
Как защититься от гриппа. В этом эпидсезоне – с осени 2019 по весну 2020 года – в Украине снова ожидается волна гриппа. Только атаковать украинцев будут уже новые, мутировавшие ... подробнее →
Астрологи "вычислили" самую неприступную женщину Зодиака24.10.2019 21:48
Без сомнения, каждая представительница прекрасного пола по-своему хороша, безусловно у каждой в рукаве есть свой козырь, которым она умело распоряжается. Однако среди всех знаков зодиака эдакой ... подробнее →
Курс гривны к доллару на 2020 год: Кабмин улучшил прогноз24.10.2019 21:35
Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн / доллар. Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает « ... подробнее →
«Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО24.10.2019 21:25
Главный террорист Донецкой области Денис Пушилин заявил в эфире российского телевизионного шоу «Большая игра», что «власти оккупированных районов Донецкой области намерены ... подробнее →
В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права24.10.2019 21:10
Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение. Об этом рассказал заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге. ... подробнее →
Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев24.10.2019 20:56
Во время визита в Японию Владимир Зеленский встретился с руководителем парламента страны. Президент призвал к введению безвизового режима между странами для посещения гражданами Украины Олимпийских ... подробнее →
Украинцы, получающие субсидию, будут платить за коммуналку по-другому24.10.2019 20:40
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон". ... подробнее →
Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка24.10.2019 20:25
Кремлевские кураторы приказали местным боевикам в "ЛДНР" в ближайшее время организовать сбор личных данных о жителях, которые до сих пор не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы". На временно оккупированных территорий Донецкой и ... подробнее →
Октябрь сошел с ума, новый прогноз ошеломил украинцев: «как весной»24.10.2019 20:13
Погода в Украине из-за антициклона Maja ожидается неплохой Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон Vlad недалеко от Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы ... подробнее →
«С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника24.10.2019 20:01
Ситуация во временно оккупированном Донецке, а также в окрестностях города по настоящее время остается весьма тяжелой, о чем информирует replyua.net . И все это несмотря на подписанные в Минске ... подробнее →
Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»24.10.2019 19:40
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях. ... подробнее →
Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление24.10.2019 19:21
Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука. ... подробнее →
Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%24.10.2019 19:02
Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, начиная с завтрашнего дня, 25 октября. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . "Правление Национального банка Украины приняло ... подробнее →
Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения24.10.2019 18:46
В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает replyua.net , об этом журналистам «Українських новин» ... подробнее →
В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году24.10.2019 18:23
Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . ... подробнее →
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