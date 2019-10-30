Любовная лихорадка: эти знаки Зодиака до конца года найдут свою судьбу30.10.2019 22:13
Известный астролог Павел Глоба рассказал в прогнозе, кому из представителей знаков Зодиака повезет встретить свою вторую половинку до конца 2019 года. Глоба назвал три знака зодиакального круга, ... подробнее →
Яременко извинился перед семьей и Зеленским30.10.2019 21:37
Нардеп от партии «Слуга народа» Богдан Яременко утверждавший, что его переписка с секс-работницей была им сознательно сфабрикована для провокации против представителей СМИ, извинился за ... подробнее →
У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты30.10.2019 21:15
В интервью «Левому берегу» новоиспеченный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что команда Зеленского не видит ничего страшного в том, чтобы забрать Донбасс на условиях, ... подробнее →
Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали30.10.2019 21:00
В силу вступил закон, предполагающий привлечение полицейских и военнослужащих к материальной ответственности за нанесения ущерба имуществу во время выполнения обязанностей. Предусмотрена ограниченная, полная и повышенная материальная ответственность. ... подробнее →
«Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии30.10.2019 20:49
На территории террористической «Донецкой народной республики» начался настоящий хаос по поводу того, что в 2020 году якобы запланировано прекращение выплаты пенсий лицам, которые не имеют паспортов «республики». В частности, в так ... подробнее →
В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел30.10.2019 20:30
Вчера, 29 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1150, которым регламентируется применение штрафных санкций за отсутствие автомобильных детских кресел. Ранее ... подробнее →
ПриватБанк вводит новые сервисы и правила: что изменится для украинцев30.10.2019 20:18
Самый известный и распространенный среди украинских пользователей финансовых услуг "ПриватБанк" похвастался новым достижением. И так, в официальном представительстве финансвого учреждения ... подробнее →
В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»30.10.2019 19:49
В так называемом «пенсионном фонде ДНР» заявили, что информация о якобы запланированном с 2020 года прекращении выплаты пенсий лицам, не имеющим паспортов «республики», не соответствует действительности. Об этом сообщают подконтрольные ... подробнее →
Отличный день для флирта и знакомств: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака30.10.2019 19:29
Четверг, 31 октября, — хороший день для флирта, знакомств и для романтической переписки. Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака, пишут Факты . Овен Овны, не теряйте ... подробнее →
«Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»30.10.2019 19:15
Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» внезапно приняли решение провести учения в собственных боевых подразделениях, о чем ... подробнее →
Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ30.10.2019 18:57
Ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение ВСУ. В данный момент продолжаются испытания ракет «Ольха-М» и комплекса «Нептун», ракеты для которого уже ... подробнее →
В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать30.10.2019 18:40
Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook. Теперь если гражданин ... подробнее →
Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике30.10.2019 18:20
Представители временно неподконтрольных Украине Ясиноватой и Донецка начали массово сообщать об активизации боевых действий в окрестностях городов, о чем информирует replyua.net со ... подробнее →
«Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс30.10.2019 18:02
Президенту Владимиру Зеленскому нужно уделить больше времени теме Крыма Как передает Politeka.net , об этом сообщил на своей страничке в Facebook блогер и журналист Айдер ... подробнее →
В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»30.10.2019 17:47
Главари ОРДО заявили, что планируют открытие двух новых заводов — Петровский машиностроительный завод и завод метизных изделий. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так называемый ... подробнее →
Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео30.10.2019 17:30
В Верховной Раде произошла первая потасовка, едва не переросшая в драку: депутат "Оппозиционной платформы" Николай Скорик бросился с разбирательствами к коллеге из "Слуги народа" Николаю Тищенко в ... подробнее →
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