Яременко извинился перед семьей и Зеленским 30.10.2019 21:37 Нардеп от партии «Слуга народа» Богдан Яременко утверждавший, что его переписка с секс-работницей была им сознательно сфабрикована для провокации против представителей СМИ, извинился за ... подробнее →

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали 30.10.2019 21:00 В силу вступил закон, предполагающий привлечение полицейских и военнослужащих к материальной ответственности за нанесения ущерба имуществу во время выполнения обязанностей. Предусмотрена ограниченная, полная и повышенная материальная ответственность. ... подробнее →