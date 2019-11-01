Французский президент Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистом одного из изданий использовал фразу «нелегальные украинские банды», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. ... подробнее →

В Донецке боевики увезли в неизвестном направлении известного блогера Сеню Анатолича Варма, который поддерживал оккупацию Донбасса. В последнее время он начал в соцсетях критиковать "народную ... подробнее →

Во временно оккупированном Антраците из-за большой задолженности по зарплате шахтеры начали забастовку. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном н.п. ... подробнее →