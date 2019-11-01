В Антраците шахтеры начали забастовку01.11.2019 22:31
Во временно оккупированном Антраците из-за большой задолженности по зарплате шахтеры начали забастовку. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном н.п. ... подробнее →
В Донецке "МГБ" схватило блогера-сепаратиста Сеню Варма - начал писать не то о "ДНР"01.11.2019 22:05
В Донецке боевики увезли в неизвестном направлении известного блогера Сеню Анатолича Варма, который поддерживал оккупацию Донбасса. В последнее время он начал в соцсетях критиковать "народную ... подробнее →
В Донецке завершились работы по созданию портрета «Моторолы» на стене дома01.11.2019 21:42
В неподконтрольном правительству Украины Донецке завершились художественные работы по созданию мурала, посвященного «герою ДНР» Арсену Павлову «Мотороле». Соответствующие ... подробнее →
«Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах01.11.2019 21:23
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистом одного из изданий использовал фразу «нелегальные украинские банды», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. ... подробнее →
Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ01.11.2019 21:03
Боевик так называемой «ДНР» Владимир Цемах, причастный к катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014 года, которого в сентябре этого года освободили в ... подробнее →
«Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО01.11.2019 20:38
Николай Спиридонов считает, что Украине не стоит ждать какого-то чуда от НАТО. Политолог напомнил, что есть четкие правила вступления государств в Североатлантический альянс, и странам, которые не ... подробнее →
В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии01.11.2019 20:15
На неподконтрольной Украине части Луганщины согласно новому порядку, принятому главарями ОРЛО, местные жители, вернувшиеся на постоянное место жительство в «республику» и желающие ... подробнее →
Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать01.11.2019 19:55
Дмитриевская родительская суббота выпадает в 2019 году на 2 ноября. " Сегодня " пишут, как необходимо провести этот день, а также рассказывают о главных запретах, обычаях и традициях. Издревле ... подробнее →
В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП01.11.2019 19:30
Во временно оккупированном Луганске в районе Центрального рынка произошло серьезное ДТП. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированном Луганске, в вечернее ... подробнее →
«Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные01.11.2019 19:06
Погода в Украине в субботу, 2 ноября, принесет ночное похолодание до -12 градусов, также возможны осадки в некоторых областях, сообщает Украинский Гидрометцентр, пишет from-ua. Ближайшей ночью ... подробнее →
«Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ01.11.2019 18:49
28 октября 2019 года так называемые «военные комиссариаты ДНР» на каждое предприятие разослали повестки, так как от каждого из них нужно по 25 резервистов. Об этом сообщил в своем ... подробнее →
Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня01.11.2019 18:31
Под селом Белая Каменка (быв. Новоласпа) 30 октября террористы понесли тяжелые потери, въехав на собственное минное поле. Известно о 8 погибших и 5 раненых. Подробностями массовой гибели ... подробнее →
«Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами01.11.2019 18:12
Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях сообщают о том, что заработную плату выдали только членам НВФ «МЧС ДНР» и «МВД ДНР», в то время, как ... подробнее →
«Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса01.11.2019 17:52
Если Донбасс получит особый статус, местное ополчение может стать народной милицией. Как передает replyua.net , такой прогноз прозвучал от скандально известного политика Олега Царёва. В то же ... подробнее →
Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером01.11.2019 17:31
Вчера, 31 октября, в Сети пользователь под ником Джокер опубликовал переписку с нардепом Михаилом Радуцким. В ней идет речь о получении "слугами народа" зарплаты в конвертах. Сам чиновник все ... подробнее →
Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного01.11.2019 17:07
СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады. Об этом пишет Апостроф. "31.10.19, сотрудниками спецподразделения по ... подробнее →
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