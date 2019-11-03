Эти дешевые продукты опасны для здоровья03.11.2019 22:30
С ними лучше быть осторожнее. Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com . Вместо мяса в ... подробнее →
Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему03.11.2019 22:12
До конца текущего года часть продуктов сильно подорожает Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинские СМИ. ... подробнее →
«Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана03.11.2019 21:31
В интервью телеканалу «Прямой» бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы хотел закрыть расследование преступлений, которые были совершены во время ... подробнее →
В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ03.11.2019 21:10
С начала текущих суток в зоне ООС на Донбассе члены НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС. По данным ... подробнее →
Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется03.11.2019 20:49
Денису Пушилину осталось недолго, он вскоре будет уволен. Это уже согласовано в Кремле, и даже есть кандидатура, которая станет у руля террористической "республики" после ухода нынешнего ... подробнее →
Потекут реки самогона: нардепы внесли в Раду новый законопроект03.11.2019 20:32
В Верховной Раде собираются разрешить гнать самогон. Законопроект уже опубликован на сайте Верховной рады, но без текста. Как сообщает портал Hyser, его инициаторами стали шесть нардепов от ... подробнее →
«Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ03.11.2019 20:15
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию средств массовой информации о том, что межу Андреем Богданом и Иваном Бакановым произошла драка, ... подробнее →
Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется03.11.2019 19:58
В Украине начинается отопительный сезон, платежи за коммунальные услуги для граждан увеличатся в несколько раз По предварительной информации, многие входят в отопительный сезон с ... подробнее →
Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет03.11.2019 19:38
Шесть дополнительных категорий граждан получат право выйти на пенсию на льготных условиях. Кабинет министров Украины, дополнил «льготный» список шестью профессиями, которые ... подробнее →
Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление03.11.2019 19:20
Сегодня страна серьезно рискует информационно потерять еще и жителей приграничья на контролируемой территории После длительного периода отсутствия телевышки на Карачуне, большинство ... подробнее →
Какие знаки Зодиака приумножат богатство в ноябре: прогноз известного астролога03.11.2019 19:05
Новый гороскоп расскажет, каких знаков настигнет удача в последний месяц осени. Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на октябрь 2019 и выделил два знака Зодиака, которым ... подробнее →
«Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»03.11.2019 18:48
Представитель так называемого"министерства информации ДНР» Алексей Акутин сообщил, что «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение"обязывающее «чиновников» ... подробнее →
Названа неожиданная опасность кори03.11.2019 18:32
Об этом ранее было неизвестно. Корь способна стирать иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель . ... подробнее →
Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию03.11.2019 18:14
Из-за действий надзирателей СИЗО в незаконно аннексированном Крыму у журналиста и редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова оказался испорченным украинский паспорт . Как ... подробнее →
Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло03.11.2019 18:02
Маневры штурмовой авиации были проведены в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях, передает Диалог.UA. Снимки были опубликованы информационными агентствами, которые ссылаются на данные украинского Министерства обороны, опубликованные в ... подробнее →
Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных03.11.2019 17:40
Зоозащитники в Одессе добились невозможного. Так, суд своим решением запретил использовать животных в цирке. Волонтеры и защитники животных отправились вместе с ... подробнее →
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