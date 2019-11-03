Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется03.11.2019 19:58
В Украине начинается отопительный сезон, платежи за коммунальные услуги для граждан увеличатся в несколько раз По предварительной информации, многие входят в отопительный сезон с ... подробнее →
Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет03.11.2019 19:38
Шесть дополнительных категорий граждан получат право выйти на пенсию на льготных условиях. Кабинет министров Украины, дополнил «льготный» список шестью профессиями, которые ... подробнее →
Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление03.11.2019 19:20
Сегодня страна серьезно рискует информационно потерять еще и жителей приграничья на контролируемой территории После длительного периода отсутствия телевышки на Карачуне, большинство ... подробнее →
Какие знаки Зодиака приумножат богатство в ноябре: прогноз известного астролога03.11.2019 19:05
Новый гороскоп расскажет, каких знаков настигнет удача в последний месяц осени. Известный астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на октябрь 2019 и выделил два знака Зодиака, которым ... подробнее →
«Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»03.11.2019 18:48
Представитель так называемого"министерства информации ДНР» Алексей Акутин сообщил, что «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение"обязывающее «чиновников» ... подробнее →
Названа неожиданная опасность кори03.11.2019 18:32
Об этом ранее было неизвестно. Корь способна стирать иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель . ... подробнее →
Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию03.11.2019 18:14
Из-за действий надзирателей СИЗО в незаконно аннексированном Крыму у журналиста и редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова оказался испорченным украинский паспорт . Как ... подробнее →
Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло03.11.2019 18:02
Маневры штурмовой авиации были проведены в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях, передает Диалог.UA. Снимки были опубликованы информационными агентствами, которые ссылаются на данные украинского Министерства обороны, опубликованные в ... подробнее →
Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных03.11.2019 17:40
Зоозащитники в Одессе добились невозможного. Так, суд своим решением запретил использовать животных в цирке. Волонтеры и защитники животных отправились вместе с ... подробнее →
Масло, хлеб и не только это: украинцев ожидает существенное подорожание продуктов03.11.2019 17:20
До конца текущего года украинцев ждет существенное подорожание продуктов питания. Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом пишут украинские СМИ. По мнению аналитиков, более ... подробнее →
Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям03.11.2019 17:07
Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области предупредили о мероприятиях по «готовности к ликвидации кризисных ситуаций». Эти мероприятия ... подробнее →
Зеленский обратился к украинским военным с важным требованием: официальное заявление03.11.2019 16:48
Владимир Зеленский обратился к воинам и ветеранам ВСУ Сегодня «боги войны» — бойцы ракетных войск и артиллерии примите поздравления. Об этом сообщает ... подробнее →
Украинцы огорошены: Порошенко признался, что натворил в 2014 году03.11.2019 16:30
Пятый президент Украины Петр Порошенко даже после того, как стал депутатом Верховной Рады после победы Владимира Зеленского на выборах, продолжает высказываться по поводу некоторых планов ... подробнее →
Ветрено, но с теплом: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник03.11.2019 16:10
Известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице сообщила, что завтрашний день, 4 ноября, ознаменуется потеплением в Украине, передает replyua.net . По ее ... подробнее →
Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная03.11.2019 15:50
Представителям незаконных вооруженных формирований на Донбассе запретили вести обстрелы, даже если потребуется ответный огонь. Об этом написала военкор из ОРДО, работающая под ником «Еленка ... подробнее →
Глава СБУ Баканов устроил с Богданом бойню03.11.2019 15:37
Появилась информация о драке между главой СБУ Бакановым и главой ОП Богданом. Так, об этом сообщил в своем Фейсбук Речинский Станислав, журналист. По его словам, драка произошла 30 октября в ... подробнее →
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина11:21
- Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах09:15
- Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется19:58
- Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет19:38
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- Какие знаки Зодиака приумножат богатство в ноябре: прогноз известного астролога19:05
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Склеили страницы паспорта: оккупанты в Крыму решились на подлую провокацию18:14
- Украина срочно подняла в воздух штурмовую авиацию: что произошло18:02
- Прорыв: в Украине зоозащитники впервые добились запрета использования в цирке животных17:40
- Масло, хлеб и не только это: украинцев ожидает существенное подорожание продуктов17:20
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"