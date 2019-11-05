Для создания электронной базы уточняется учет местных жителей, которые не подали документы для получения паспортов непризнанных «республик», сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ... подробнее →

Во временно оккупированном Донецке значительно увеличилось количество тяжких преступлений – поножовщины, нанесения тяжких телесных повреждений и т.д. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Каждый родитель желает лучшего будущего своему ребенку. Астрологи считают, что фундамент для удачной судьбы можно заложить уже при выборе имени. Эксперты перечислили имена, которым будет благоволить ... подробнее →

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 5 ноября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, ... подробнее →

Зеленский поручил Минздраву усовершенствовать систему экстренной медпомощи 05.11.2019 21:06 Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини . Во время встречи с руководством Верховной ... подробнее →