За депутата Украины внесли рекордный залог08.11.2019 18:30
За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в ... подробнее →
В Украине появится новый телевизионный канал08.11.2019 17:30
Компания "Медиа Группа Украина", принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, запускает новостной канал "Украина 24". Такое решение было согласовано в четверг, 7 ноября, на заседании ... подробнее →
В правительстве пообещали через три месяца "охватить" ОРДЛО украинским телевидением08.11.2019 16:00
В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов, сообщает ТСН . Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещал министр культуры, ... подробнее →
Xiaomi выпустила "антистатический" фен для волос08.11.2019 15:30
Китайская компания Xiaomi выпустила новый интересный фен Showsee Negative ion. Новинку разместили на фирменной площадке для коллективного финансирования, сообщает Телеканал новостей "24" . Showsee ... подробнее →
Министр попросил у Кабмина защиту08.11.2019 14:20
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану. "Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой ... подробнее →
Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера08.11.2019 14:00
Международная независимая следственная группа Bellingcat выяснила, что Россия выдала боевикам Безлеру и Иванникову новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют ... подробнее →
Разведение войск в Петровском перенесли на завтра08.11.2019 13:00
Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки, сообщает Обозреватель . Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной ... подробнее →
Синоптики порадовали жителей Украины прогнозом погоды на выходные08.11.2019 12:30
В Украине на выходных, 9-10 ноября, сохранится теплая, преимущественно солнечная погода: лишь в западных областях страны в воскресенье ожидаются дожди, сообщает телеканал 112 Украина . В южных ... подробнее →
Lifecell запустил поддержку "виртуальных" SIM-карт08.11.2019 11:30
Украинский мобильный оператор lifecell анонсировал запуск eSIM-карты. В фирменном магазине оператора уже можно оформить предварительный заказ на стартовый пакет eSIM, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском08.11.2019 11:00
Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко объяснил, как будет проходить разведение войск в Петровском, сообщает Телеканал новостей «24» . П оего словам, разведение сил и ... подробнее →
Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)08.11.2019 10:30
В сети появился первый дублированный трейлер фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса, сообщает телеканал 112 Украина . В новой экранизация после загадочной ... подробнее →
Зеленский рассказал, когда посадит коррупционеров08.11.2019 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что происходит с самыми резонансными уголовными делами на коррупционеров. Не очень много посадок? Смотрите — дело ... подробнее →
В Золотое приехали послы стран ЕС и США08.11.2019 09:45
Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили населенный пункт Золотое-4 Луганской области, в районе которого продолжаются мероприятия по разведению сил и средств, сообщает пресс-центр ... подробнее →
День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)08.11.2019 08:30
Украинские клубы "порадовали" своих болельщиков, отыгрываясь по ходу своих матчей в Лиге Европы. "Динамо" на выезде сыграло вничью с ФК "Копенгаген", а во Львове "Александрия" сотворила настоящее ... подробнее →
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении10:15
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд09:15
- Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами08:45
- Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях08:15
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона16:30
- Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров15:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы