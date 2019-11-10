Задержанного польским бюро Интерпола члена УНА-УНСО передали на поруки украинскому консулу10.11.2019 18:30
Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила ... подробнее →
Энтузиаст смог запустить Windows 10 на калькуляторе10.11.2019 17:30
Пользователь Twitter с ником Sunshine Biscuit at scale сообщил об успешной попытке запуска Windows 10 на калькуляторе, информирует iLenta.com . Для инсталляции он выбрал не простой калькулятор, а ... подробнее →
"Слуги народа" выбрали нового главу10.11.2019 15:00
Партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова, передают Українські ... подробнее →
Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)10.11.2019 14:00
Российский комик и телеведущий Максим Галкин заявил о возвращении "советских времен" в РФ из-за цензуры на телевидении. Об этом он сказал во время выступления на сцене Новосибирска, сообщает ... подробнее →
Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"10.11.2019 11:00
Сегодня, 10 ноября, состоится центральный матч второго круга УПЛ – "Шахтер" будет принимать "Динамо", сообщает НВ . Поединок состоится в Харькове на стадионе Металлист в 17:00 по киевскому ... подробнее →
Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10.11.2019 10:00
Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил недоверие относительно недавно обнародованного соцопроса, проведенного на оккупированных территориях ... подробнее →
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