Рада приняла Госбюджет-2020

14.11.2019 15:00

Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает УНН . Госбюджет-2020 предусматривает дефицит ... подробнее →

Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)

14.11.2019 14:00

Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV . Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет ... подробнее →

Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей

14.11.2019 13:30

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает РБК-Украина . Министр отметил, ... подробнее →

Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)

14.11.2019 11:30

В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, сообщает НВ . Это складной телефон с ... подробнее →

В ОРДО отменили шесть пригородных поездов

14.11.2019 11:00

В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов, сообщает Сайт города Горловки . Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также ... подробнее →

Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме

14.11.2019 10:30

На страницах ультрас киевского "Динамо" в соцсетях появилось обращение, которое, очевидно, должно быть ответом на обвинения в расистских выкриках во время матча УПЛ с "Шахтером", сообщает UA-Футбол . ... подробнее →

Эксперты определили самый безопасный автомобиль

14.11.2019 10:00

Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR . Согласно официальному ... подробнее →

В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ

14.11.2019 09:30

Более 170 тысяч жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили паспорта граждан Российской Федерации в Ростовской области РФ. Такую цифру назвал губернатор ... подробнее →

Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура

14.11.2019 09:00

Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель ... подробнее →

ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского

14.11.2019 08:30

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе ... подробнее →

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