Рада приняла Госбюджет-202014.11.2019 15:00
Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает УНН . Госбюджет-2020 предусматривает дефицит ... подробнее →
Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)14.11.2019 14:00
Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV . Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет ... подробнее →
Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей14.11.2019 13:30
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает РБК-Украина . Министр отметил, ... подробнее →
Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)14.11.2019 11:30
В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, сообщает НВ . Это складной телефон с ... подробнее →
В ОРДО отменили шесть пригородных поездов14.11.2019 11:00
В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов, сообщает Сайт города Горловки . Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также ... подробнее →
Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме14.11.2019 10:30
На страницах ультрас киевского "Динамо" в соцсетях появилось обращение, которое, очевидно, должно быть ответом на обвинения в расистских выкриках во время матча УПЛ с "Шахтером", сообщает UA-Футбол . ... подробнее →
Эксперты определили самый безопасный автомобиль14.11.2019 10:00
Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR . Согласно официальному ... подробнее →
В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ14.11.2019 09:30
Более 170 тысяч жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили паспорта граждан Российской Федерации в Ростовской области РФ. Такую цифру назвал губернатор ... подробнее →
Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура14.11.2019 09:00
Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель ... подробнее →
ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского14.11.2019 08:30
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе ... подробнее →
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении10:15
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд09:15
- Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами08:45
- Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях08:15
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона16:30
- Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров15:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы