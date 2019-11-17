Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии

17.11.2019 18:00

Сборная Украины ничьей завершила квалификацию на Чемпионат Европы 2020 года. 17 ноября "сине-желтые" на выезде разошлись миром со сборной Сербии - 2:2, сообщает ТСН . Для подопечных Андрея Шевченко ... подробнее →

Анонс и прогноз на матч Сербия - Украина

17.11.2019 11:00

Сегодня, 17-го ноября, сборная Украины проведет заключительную игру в квалификации Евро-2020 против команды Сербии, сообщает iSport . У коллектива Андрея Шевченко нет турнирных задач, мы ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей

17.11.2019 10:30

Сегодня утром, 17 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Государственная пограничная служба Украины не представила свою ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

17.11.2019 10:00

ОВЕН На этой неделе у Овнов первой декады апреля в общении с людьми может воцариться напряженная атмосфера и порой даже сложится впечатление, что буквально все встали не с той ноги. Попробуйте хоть ... подробнее →

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