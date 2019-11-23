Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября 23.11.2019 15:15 КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →

Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel 23.11.2019 15:00 Корпорация Google обещает выплатить порядка миллиона долларов тому, кто обнаружит ошибки в смартфонах модельного ряда Pixel, передает Mediasat . Сообщается, что в программу проверки войдут смартфоны ... подробнее →