Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября

23.11.2019 15:15

КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →

Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel

23.11.2019 15:00

Корпорация Google обещает выплатить порядка миллиона долларов тому, кто обнаружит ошибки в смартфонах модельного ряда Pixel, передает Mediasat . Сообщается, что в программу проверки войдут смартфоны ... подробнее →

В Мариуполе упал уровень Азовского моря

23.11.2019 11:30

В Мариуполе уровень Азовского моря упал до критической отметки. Местами море отошло от берега до десятка метров, передает Depo.Донбасс . Спад уровня моря начался вместе с усилением ветра. Кроме того ... подробнее →

В Украине изменили требования к фото на документы

23.11.2019 11:00

Государственная миграционная служба Украины презентовала новые стандарты фотографирования на документы, удостоверяющие личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица для ... подробнее →

"Шахтер" разгромил ПФК "Львов" перед игрой с "Манчестер Сити"

23.11.2019 10:45

В поединке открытии 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал футболистов "Львова", передает УНН . На старте баталии комбинацию команды завершил Жуниор Мораес, который замкнул навес от ... подробнее →

Коломойский заявил о скором возврате "ПриватБанка" в свою собственность

23.11.2019 10:30

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил в комментарии изданию The Kyiv Post, что вскоре вернет себе из государственной собственности "ПриватБанк", который три года назад национализировали, сообщает ТСН . ... подробнее →

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