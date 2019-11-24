В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю

24.11.2019 10:30

За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе почти 20 бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина . По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября оккупанты ... подробнее →

Украинская спортсменка признана лучшей молодой легкоатлеткой года

24.11.2019 10:00

Украинка Ярослава Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году, сообщает телеканал 112 Украина . Победа Магучих в номинации "Восходящая звезда" была озвучена на торжественной ... подробнее →

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