В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю24.11.2019 10:30
За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе почти 20 бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина . По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября оккупанты ... подробнее →
Украинская спортсменка признана лучшей молодой легкоатлеткой года24.11.2019 10:00
Украинка Ярослава Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году, сообщает телеканал 112 Украина . Победа Магучих в номинации "Восходящая звезда" была озвучена на торжественной ... подробнее →
Показано c 1 по 2 (из 2 новостей)
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении10:15
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд09:15
- Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами08:45
- Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях08:15
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона16:30
- Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров15:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы