В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении 28.11.2019 10:15 В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн № 263-IX, сообщает телеканал 112 Украина . Он предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с ... подробнее →

Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе 28.11.2019 09:45 На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно ... подробнее →

Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд 28.11.2019 09:15 В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" проведут пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ZN.UA . Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" во Львове сыграет ... подробнее →