В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

28.11.2019 10:15

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн № 263-IX, сообщает телеканал 112 Украина . Он предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с ... подробнее →

Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

28.11.2019 09:45

На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно ... подробнее →

Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд

28.11.2019 09:15

В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" проведут пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ZN.UA . Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" во Львове сыграет ... подробнее →

Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами

28.11.2019 08:45

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами, сообщает Цензор.НЕТ . Соответствующий документ подписали ... подробнее →

Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях

28.11.2019 08:15

Сумма ущерба на возвращенных Россией четырех кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина . Заместитель Постоянного представителя Украины при ... подробнее →

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