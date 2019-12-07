Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов 07.12.2019 16:00 Американский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, сообщает НВ . После церемонии взвешивания, где Руис перевесил Джошуа ... подробнее →

"Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы" 07.12.2019 12:00 После скандала с концертами в Украине российская группа «Воровайки» опубликовала на своей странице в Vkontakte обращение к украинцам с призывом слушать внимательно песню ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря 07.12.2019 11:00 Сегодня все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе . Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →