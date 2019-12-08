В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками08.12.2019 16:00
Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой в центре временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка, сообщает Обозреватель . Соответствующее фото на своем Telegram-канале ... подробнее →
Cегодня в Украине заработала Новая таможня08.12.2019 15:00
8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня. Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни ... подробнее →
В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)08.12.2019 14:00
В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24» . Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед ... подробнее →
София Ротару выступила на «Песне года» в России08.12.2019 13:00
Некоторое время назад в социальных сетях и многих средствах массовой информации развернулась прямо-таки травля Софии Ротару. Поводом послужило согласие украинской певицы приехать ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев08.12.2019 12:00
Сегодня утром, 8 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря08.12.2019 11:00
ОВЕН На этой неделе апрельским Овнам не удастся обойтись без повышения голоса или выслушивания претензий. А вот творческие порывы тех из вас, кто родился в первой декаде месяца, потребуют реализации, ... подробнее →
8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе08.12.2019 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №892/2019 объявил 8 декабря всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ... подробнее →
Джошуа взял реванш у Руиса08.12.2019 09:00
Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель . ... подробнее →
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