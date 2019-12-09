Путин и Зеленский не могут договориться об условиях выборов на Донбассе09.12.2019 23:10
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. Об ... подробнее →
Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо09.12.2019 22:59
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая завершилась несколько ранее. "Хорошо, доволен", ... подробнее →
Зеленский и Путин начали личную встречу в Париже09.12.2019 21:25
Переговоры лидеров нормандской четверки в Париже закончились и началась личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Двусторонние ... подробнее →
Делегации "Нормандской четверки" согласовывают общий документ09.12.2019 20:15
На данном этапе переговоров Нормандской четверки советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, сообщил источник в украинской делегации. По словам ... подробнее →
Пресс-конференция лидеров "нормандской четверки" перенесена09.12.2019 18:30
Время начала встречи "нормандской четверки" перенесли. Поэтому сдвинута и пресс-конференция лидеров, передает Цензор.НЕТ . "Нормандский саммит" был запланирован на 17:00 по Киеву, однако начался с ... подробнее →
Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)09.12.2019 16:45
Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец, сообщает РБК-Украина . Первой ... подробнее →
Мосгорсуд приговорил экс-министра транспорта Украины к двум годам лишения свободы09.12.2019 16:30
Московский городской суд приговорил экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство, к 2 годам колонии общего ... подробнее →
Активистки Femen устроили "антипутинскую" акцию под Елисейским дворцом (ВИДЕО)09.12.2019 16:00
Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где вот-вот должна начаться встреча лидеров "нормандской четверки", сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →
Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек09.12.2019 15:30
Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины, сообщает hromadske . Кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки ... подробнее →
В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича"09.12.2019 15:00
Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начал слушания по делу о так называемом кредите для Януковича от России в размере 3 миллиардов долларов. Заседания пройдут в период с 9 по 12 декабря, ... подробнее →
Кабмин оценил потери Украины из-за российской агрессии09.12.2019 14:30
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в результате российской агрессии потери экономики Украины составили от $50 до 150 млрд. Об этом он написал в Facebook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →
WADA вынесло приговор российскому спорту09.12.2019 14:00
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года, сообщает DW . Соответствующее решение принял исполнительный комитет ... подробнее →
"Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров09.12.2019 13:30
В преддверии Нового года в Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" Донецка. Приводим полный список: БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 1. ул. ... подробнее →
В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону09.12.2019 13:00
В оккупированном Донецке местная марионеточная "власть" торжественно открыла бюст российскому певцу, политику и бизнесмену Иосифа Кобзона, которого называют "героем ДНР", сообщает Новинарня . Бюст ... подробнее →
Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"09.12.2019 12:30
Футболисты донецкого "Шахтера" в среду, 11 декабря, проведут заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут принимать итальянскую "Аталанту", сообщает ... подробнее →
Стал известен детальный график нормандского саммита09.12.2019 12:00
В понедельник, 9 декабря, Париж принимает встречу лидеров нормандской четверки, сообщает НВ . В переговорах в Париже примут участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, ... подробнее →
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