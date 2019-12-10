В ОРДО определились с выходными на новогодние праздники

10.12.2019 17:00

"Распоряжением главы" "ДНР" №404 от 10.12.2019 года определены выходные дни для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя, сообщает интернет-газета "Жизнь" . Согласно ... подробнее →

В Минэкономики подсчитали, когда Украина догонит Польшу по уровню зарплат

10.12.2019 16:00

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что через семь лет уровень зарплат в Украине может догнать уровень зарплат в Польше, сообщает Громадское ... подробнее →

Нафтогаз объявил декабрьскую цену на газ для населения

10.12.2019 15:00

Группа Нафтогаз снизит в декабре 2019 года цену на газ для льготных потребителей на 13% по сравнению с ноябрем - до 4 277 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных ... подробнее →

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

10.12.2019 14:30

В возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщает Громадское . «С прискорбием мы должны объявить о смерти одной из наших любимых исполнителей. Мари ... подробнее →

В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными

10.12.2019 14:00

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передает РБК-Украина . ... подробнее →

В днепровском историческом музее пропал сторож-кот

10.12.2019 13:30

В Историческом музее Днепра пропал кот Семен Парфентьевич, трудоустроенный летом для охраны музея от крыс и мышей. Об этом сообщает dnepr.news "Кота Семена взяли в музей, чтобы он ловил мышей и ... подробнее →

Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы

10.12.2019 13:00

В центре "Миротворец" заявили, что сегодня, 10 декабря, остановят свои серверы с 18:00. Об этом сообщается на сайте "Миротворец", передает телеканал 112 Украина . "По требованию некоторых объективных ... подробнее →

В Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

10.12.2019 12:30

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен, сообщает Телеканал новостей «24» . В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце. Политику было ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря

10.12.2019 12:00

Сегодня утром, 10 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 9 декабря ... подробнее →

СМИ: Петросян женился на своей молодой помощнице

10.12.2019 11:30

Российский комик Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом пишет Комсомольская правда, сообщает Корреспондент.net . Согласно данным источника, Петросян и ... подробнее →

Microsoft прекратила поддержку мобильной версии Windows

10.12.2019 11:00

С 10 декабря американская компания Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile, сообщает РБК-Украина . Компания рекомендует оставшимся пользователям ... подробнее →

УЕФА пояснила свою позицию по допуску России на Евро-2020

10.12.2019 10:30

Санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире, сообщает РБК-Украина . В УЕФА заявили, ... подробнее →

В Макеевке снова произошел подземный толчок

10.12.2019 10:00

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Макеевка после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» снова зафиксирован подземный толчок. Однако в «ДНР» не ... подробнее →

В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства

10.12.2019 09:30

Лесхозы "ДНР" в канун Нового года планируют реализовать порядка 10 тысяч хвойных деревьев, сообщил "председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР" Алексей Шебалков, ... подробнее →

Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь

10.12.2019 08:57

В Париже завершилась встреча четырех лидеров в "нормандском формате". Владимир Зеленский отметил, что "позитив в продолжении переговоров с президентом Владимиром Путиным и главам Франции и ... подробнее →

Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе

10.12.2019 08:30

Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уже сейчас облегчить жизнь живущих в регионе людей, передает ТАСС . «Необходимо ... подробнее →

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