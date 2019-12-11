Правительство выделило деньги на жилье переселенцам 11.12.2019 17:00 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выделило более 13 млн грн на приобретение жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц, сообщает ICTV . ... подробнее →

Кабмин запустил бета-тест "Государства в смартфоне" 11.12.2019 16:45 Украина в тестовом режиме запускает первые услуги "Государства в смартфоне" – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт, сообщает ICTV . Об этом на брифинге по ... подробнее →

В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской 11.12.2019 16:30 В местных скверах и на набережной Бахмута коммунальщики красят елки в красный цвет, чтобы люди не украли их себе на новый год, сообщает Вільне радіо . Управление развития городского хозяйства ... подробнее →