Правительство выделило деньги на жилье переселенцам11.12.2019 17:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выделило более 13 млн грн на приобретение жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц, сообщает ICTV . ... подробнее →
Кабмин запустил бета-тест "Государства в смартфоне"11.12.2019 16:45
Украина в тестовом режиме запускает первые услуги "Государства в смартфоне" – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт, сообщает ICTV . Об этом на брифинге по ... подробнее →
В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской11.12.2019 16:30
В местных скверах и на набережной Бахмута коммунальщики красят елки в красный цвет, чтобы люди не украли их себе на новый год, сообщает Вільне радіо . Управление развития городского хозяйства ... подробнее →
Зеленский разрешил производство "частного" спирта11.12.2019 16:15
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене монопольного права государства на производство спирта, сообщает ICTV . Документ предусматривает, что госмонополия на производство спирта ... подробнее →
После драки в Раде один из "слуг народа" попал в больницу11.12.2019 16:00
Народного депутата от Слуги народа Андрея Богданца госпитализировали после массовой драки во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, сообщает НВ . «Андрей с ... подробнее →
В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"11.12.2019 15:00
В "ЛНР" обещают, что с 16 декабря запустят бесплатный автобус, который будет курсировать по маршруту Николаевский разъезд - КПВВ "Станица Луганская", сообщает Depo.Донбасс . Об этом написал в соцсети ... подробнее →
В Раде произошла "битва за землю" (ВИДЕО)11.12.2019 14:00
В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики, сообщает Телеканал новостей «24» . Драка произошла между депутатом от фракции ... подробнее →
ФСБ задержала в Мурманске "террориста из Правого сектора"11.12.2019 13:00
В российском городе Мурманск задержан мужчина по подозрению в подготовке взрыва большой мощности. Задержанный якобы является сторонником Правого сектора, сообщает Корреспондент.net . "Федеральной ... подробнее →
Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого11.12.2019 12:15
Руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай пообещал выделить квартиры 15 семьям, которых боевики силой выселили из их домов в Золотом-4 (поселок Родина), сообщает Depo.Донбасс . "Они перебиваются где ... подробнее →
NASA представила ракету для полетов на Луну (ВИДЕО)11.12.2019 11:30
Аэрокосмическое агентство NASA в Новом Орлеане представило ракету SLS, предназначенную для регулярных доставок астронавтов на Лунув в рамках проекта Artemis, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
В России второй раз задержали шамана, решившего изгнать Путина11.12.2019 11:00
В России снова задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать президента РФ Владимира Путина", сообщает Обозреватель . Сообщается, что несколько ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря11.12.2019 10:30
Сегодня утром, 11 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 25/50; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 20/60; ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» установили детекторы радиации (ВИДЕО)11.12.2019 10:00
На КПВВ «Станица Луганская» установили комплекс по выявлению радиоактивных веществ. Об этом рассказала пресс-секретарь Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко, сообщает ... подробнее →
Названа сумма компенсации пострадавшим от пожара в Одессе11.12.2019 09:30
Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в одесском здании по ул Троицкая, 25 выплатят одноразовую помощь от 20 до 120 тысяч гривен. Об этом говорится в распоряжении мэрии города, передает ... подробнее →
Ученые составили словарь языка орангутанов11.12.2019 09:00
Ученые из британского Университета Эксетера смогли расшифровать язык орангутанов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Исследователи более двух лет наблюдали за органутанами на острове Борнео, записывая ... подробнее →
Шахтер — Аталанта: где и во сколько смотреть матч11.12.2019 08:30
Сегодня в Харькове на стадионе Металлист состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой, сообщает НВ . Начало игры в 19.55 по киевскому времени. ... подробнее →
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