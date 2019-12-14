Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на Земле. Она находится в Восточной Антарктиде, под ледником Денман, сообщает Корреспондент.net . Ее размеры составляют 20 километров в ширину и ... подробнее →

Канада в очередной раз подтвердила свою готовность поддерживать Украину. Это подтверждает документальное напутствие премьер-министра Канады Джастина Трюдо новоми главе канадского МИД Франсуа-Филиппу ... подробнее →

На заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена удерживаемых лиц и дату прекращения огня в Донбассе, заявил глава МИД Вадим ... подробнее →

В Одессе утром 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Шотландия может повторно провести референдум о независимости 14.12.2019 18:21 Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что высокий результат Шотландской национальной партии (SNP) на выборах 12 декабря позволяет требовать от Лондона разрешения на проведение второго ... подробнее →