В Украину возвращается осень15.12.2019 18:00
С началом новой недели, по прогнозам синоптиков, в Украину придет потепление, а дожди прекратятся, сообщает From-UA . В ночь на 16 декабря температура будет колебаться около нулевой отметки, а день ... подробнее →
В Севастополе затонул плавучий док с подлодкой15.12.2019 16:00
В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Черноморского флота России, сообщает телеканал 112 Украина . По данным российских СМИ, плавучий док ПД-16 и ... подробнее →
Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска15.12.2019 14:30
Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной ... подробнее →
Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"15.12.2019 13:30
В связи с тем, что непосредственно возле временного пункта пропуска нет возможности разместить весь автотранспорт граждан, в Луганске было принято решение оборудовать стоянку в районе Николаевского ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря15.12.2019 12:00
ОВЕН У рожденных у границ знака в эти дни и работы будет невпроворот, и выяснений отношений окажется с избытком. Кстати, следите за своей речью: ваши высказывания способны ранить окружающих. И только ... подробнее →
Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США15.12.2019 11:30
Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Укринформ . В полуфинале украинка победила француженку Манон Брюне - 15:9. С таким же счетом ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря15.12.2019 11:00
Сегодня утром, 15 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
В Польше один украинец зарезал другого15.12.2019 10:30
В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец, сообщает Корреспондент.net . Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ... подробнее →
В Лондоне выбрали новую Мисс мира15.12.2019 10:00
В Лондоне прошла церемония награждения по итогам конкурса Мисс мира 2019. Новой обладательницей титула стала уроженка Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщает Корреспондент.net . Девушка стала второй ... подробнее →
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- Ученым удалось увеличить продолжительность жизни лабораторного червя в шесть раз17:00
- Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом16:00
- МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране15:00
- Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета14:00
- Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь13:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна09:00
- Иран признал, что случайно сбил украинский самолет08:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской