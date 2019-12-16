НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок

16.12.2019 20:29

НАТО утверждает, что активность российских подводных лодок в уходящем году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник ... подробнее →

Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием

16.12.2019 19:23

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко через своего адвоката Влада Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием. Соответствующее заявление было ... подробнее →

CША могут наложить санкции на 350 немецких компаний из-за "Северного потока-2"

16.12.2019 19:07

В реализации проекта "Северный поток-2" принимают участие около 350 немецких компаний, которые могут пострадать в результате американских санкций. Об этом заявил руководитель ... подробнее →

В столице Ливии начались бои между армией и повстанцами

16.12.2019 18:58

Столица Ливии Триполи 14 декабря оказалась в центре тяжелых боев между войсками, лояльными к командиру так называемой «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара, и повстанцами, ... подробнее →

В Крыму блокируют украинский радиосигнал

16.12.2019 17:55

На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах, еще в девяти – сигнал заблокирован частично. Об этом сообщает «Крымская правозащитная ... подробнее →

Великобритания может начать процесс выхода из ЕС до Рождества

16.12.2019 17:34

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует представить на рассмотрение Палаты общин законопроект о Brexit в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что лидер Консервативной партии ... подробнее →

Зеленский предложил свою версию децентрализации

16.12.2019 17:19

Сегодня, 16 декабря, был опубликован текст законопроекта о децентрализации, который внес в Раду на прошлой неделе президент Украины. Владимир Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию, ... подробнее →

Украина заняла 39 место в рейтинге "самых сильных государств"

16.12.2019 17:09

В рейтинге 80 самых мощных государств мира Украина заняла 39 позицию (поднялась за год на 6 пунктов), сообщает американский журнал U.S.News & World Report. Список составляли аналитики ... подробнее →

"Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы

16.12.2019 17:00

Донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против лиссабонской "Бенфики". Об этом стало известно сегодня на жеребьевке, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Бенфика" как и "Шахтер" играла в ... подробнее →

Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"

16.12.2019 16:30

Пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо. Это военнослужащие Вооруженных ... подробнее →

"Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)

16.12.2019 15:45

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства, сообщает  " target="_blank">Украинская ... подробнее →

Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России

16.12.2019 14:30

Спортсменов из оккупированного Луганска не допустили к соревнованиям по легкой атлетике, проходившим в Смоленской области России, сообщает ОстроВ . Отмечается, что четверо молодых спортсменов из ... подробнее →

Опубликован текст законопроекта Зеленского о децентрализации

16.12.2019 13:30

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)", сообщает РБК-Украина . ... подробнее →

Пристайко назвал дату начала "новогоднего" перемирия на Донбассе

16.12.2019 12:30

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина . Пристайко отметил, что на ... подробнее →

Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)

16.12.2019 12:00

Сейчас в Горловке объявлены предновогодние скидки, и жительница города Рита Кульчицкая показала видеообзор цен на технику в местном магазине «Планета», сообщает Gorlovka.ua . Внутри ... подробнее →

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря

16.12.2019 11:30

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 16.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 17.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 18.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50; ... подробнее →

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