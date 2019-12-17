Заява МЗС України з нагоди 45-ї річниці резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) «Визначення агресії»

17.12.2019 17:00

З 2014 року Україна незмінно кваліфікує міжнародно-протиправні дії Російської Федерації в Криму та на Донбасі як акт агресії. Ми чітко і послідовно доводимо, що такі дії РФ цілковито підпадають під ... подробнее →

Россия расширила санкции против Украины

17.12.2019 16:30

Правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. Под российские ... подробнее →

Определена дата трехсторонних переговоров по транзиту газа

Марош Шефчович 17.12.2019 16:00

Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош ... подробнее →

Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева

17.12.2019 15:30

Правоохранители установили организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во ... подробнее →

Под Радой произошли столкновения активистов с полицией

17.12.2019 15:00

Под Верховной Радой произошли столкновения противников открытия рынка земли с правоохранителями, сообщает "ОстроВ" . Ситуация резко обострилась после того, как полиция начала демонтировать большие ... подробнее →

В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO

17.12.2019 14:00

В минувшие выходные в Донецке по адресу бульвар Шевченко, 41д открылся очередной гипермаркет Геркулес-MOLOKO, сообщают местные СМИ. В гипермаркете можно приобрести товары разных торговых марок, и ... подробнее →

Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)

17.12.2019 13:30

Корреспонденты Радио Свобода выяснили, как жители оккупированного Донецка отреагировали на заявления президента России Путина и президента Украины Зеленского на Нормандском саммите в Париже. Ниже ... подробнее →

Обновление мобильного Chrome 79 стирает данные пользователей

17.12.2019 13:00

Пользователи, обновившие браузер Chrome на своих мобильных устройствах, массово пожаловались на уничтожение данных, сообщает Корреспондент.net . Многие юзеры потеряли доступ к данным, не смогли ... подробнее →

Под Верховной Радой начался митинг против земельной реформы

17.12.2019 12:30

Под зданием Рады началась акция протеста против открытия рынка земли, сообщает Цензор.НЕТ . Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", ... подробнее →

Названо место проведения финала Кубка Украины-2020 по футболу

17.12.2019 12:00

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил Центральный стадион Тернополя в качестве места проведения финала Кубка Украины-2020, сообщает Sport.ua . Матч состоится 13 мая 2020 ... подробнее →

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

17.12.2019 11:30

Во вторник, 17 декабря, Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает НВ . Соответствующее ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря

17.12.2019 11:00

Сегодня утром, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 16 декабря ... подробнее →

Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества

17.12.2019 10:30

По результатам соцопроса, 43,2% жителей Львова не против праздновать Рождество только 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса львовской социологической агентства "Фама", которые она ... подробнее →

В интернете или лично: как лучше считать украинцев?

17.12.2019 10:00

В декабре в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ Киевской области началась пробная перепись населения. Госстат тестирует методику и механизмы сбора информации. Между тем Кабмин проводит ... подробнее →

Нормандская встреча – без капитуляции

17.12.2019 09:30

На прошлой неделе в Париже произошло событие, на которую украинцы возлагали немалые надежды и о результатах которой должны незаурядные опасения. Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами ... подробнее →

Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе

17.12.2019 09:00

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщаает, что боевики соблюдают режим тишины на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской, передает Depo.Донбас . "Перевозка населения между ... подробнее →

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