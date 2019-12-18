Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией

18.12.2019 17:30

С 1 марта 2020 года пересечение украинской границы с Россией будет осуществляться только на основании заграничного паспорта, сообщает НВ . Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины ... подробнее →

"ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"

18.12.2019 16:00

Так называемый "народный совет" "ЛНР" установил границы "ЛНР" по границам Луганской области по состоянию на начало оккупации Донбасса в 2014 году. Об этом сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, передает ... подробнее →

Китай представил миру свой первый авианосец

18.12.2019 14:29

В Китае состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию ВМС НОАК первого построенного в КНР авианосца. Речь идёт об авианосце Type001A, который за несколько месяцев до проведения ... подробнее →

Ученые обнаружили в человеческом мозге новый участок

18.12.2019 14:12

Мозг, без сомнения, является наименее изученным и наиболее сложным в плане анализа органом человеческого тела – впрочем, примерно то же самое можно сказать и в отношении мозга многих других ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря

18.12.2019 13:45

КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS. На данный момент информации немного - мы следим за ситуацией и дополняем по мере ее поступления. Если у вас ... подробнее →

Крупнейшие технологические компании обвинили в эксплуатации труда детей

18.12.2019 13:04

Международная правозащитная организация International Rights Advocates предявила коллективный иск пяти ведущим американским технологическим корпорациям за эксплуатацию детского труда. Об этом ... подробнее →

Коболев: Договор о транзите газа Россией может быть подписан в апреле 2020 года

18.12.2019 12:41

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте ... подробнее →

Полиция настаивает на правдивости экспертиз по делу Шеремета

18.12.2019 12:21

Национальная полиция полиция отрицает информацию о несоответствии результатов экспертиз по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции. ... подробнее →

Глава "Нафтогаза" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"

18.12.2019 11:36

В НАК "Нафтогаз" отреагировали на поддержку Сенатом Соединенных Штатов законопроекта, согласно которому внедряются обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы при ... подробнее →

Зеленский: Мы прислушаемся к народу в вопросах земельной реформы

18.12.2019 10:24

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой – это проявление противодействия реформам со стороны "старых ... подробнее →

Украина оказалась в тройке наибольших экспортеров сельхозпродукции в Европу

18.12.2019 09:51

Согласно очередному ежемесячному докладу Еврокомиссии за август 2019 года, Украина сохраняет третью позицию в объемах сельскохозяйственного экспорта в страны Евросоюза. Соответствующие ... подробнее →

Германия выдворила из страны российского шпиона

18.12.2019 09:19

После убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили правительство Германии выслало из страны двух сотрудников российского посольства, так как в преступлении обоснованно подозреваются ... подробнее →

"Шахтер" заработал на Лиге Чемпионов более 40 миллионов долларов

18.12.2019 09:10

За участие в сезоне 2019/20 ЛЧ "Шахтер" заработал 44,2 миллиона евро. "Горняки" получили от УЕФА гарантировано 15,25 миллиона евро за участие в групповом этапе турнира. По результатам ... подробнее →

МВД открыло уголовное дело по факту беспорядков в Киеве

18.12.2019 08:13

Открыто уголовное производство по факту беспорядков сегодня, 17 декабря, возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника ... подробнее →

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