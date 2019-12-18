Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией18.12.2019 17:30
С 1 марта 2020 года пересечение украинской границы с Россией будет осуществляться только на основании заграничного паспорта, сообщает НВ . Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины ... подробнее →
"ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"18.12.2019 16:00
Так называемый "народный совет" "ЛНР" установил границы "ЛНР" по границам Луганской области по состоянию на начало оккупации Донбасса в 2014 году. Об этом сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, передает ... подробнее →
Китай представил миру свой первый авианосец18.12.2019 14:29
В Китае состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию ВМС НОАК первого построенного в КНР авианосца. Речь идёт об авианосце Type001A, который за несколько месяцев до проведения ... подробнее →
Ученые обнаружили в человеческом мозге новый участок18.12.2019 14:12
Мозг, без сомнения, является наименее изученным и наиболее сложным в плане анализа органом человеческого тела – впрочем, примерно то же самое можно сказать и в отношении мозга многих других ... подробнее →
Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря18.12.2019 13:45
КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS. На данный момент информации немного - мы следим за ситуацией и дополняем по мере ее поступления. Если у вас ... подробнее →
Крупнейшие технологические компании обвинили в эксплуатации труда детей18.12.2019 13:04
Международная правозащитная организация International Rights Advocates предявила коллективный иск пяти ведущим американским технологическим корпорациям за эксплуатацию детского труда. Об этом ... подробнее →
Коболев: Договор о транзите газа Россией может быть подписан в апреле 2020 года18.12.2019 12:41
Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте ... подробнее →
Полиция настаивает на правдивости экспертиз по делу Шеремета18.12.2019 12:21
Национальная полиция полиция отрицает информацию о несоответствии результатов экспертиз по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции. ... подробнее →
Глава "Нафтогаза" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"18.12.2019 11:36
В НАК "Нафтогаз" отреагировали на поддержку Сенатом Соединенных Штатов законопроекта, согласно которому внедряются обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы при ... подробнее →
Зеленский: Мы прислушаемся к народу в вопросах земельной реформы18.12.2019 10:24
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой – это проявление противодействия реформам со стороны "старых ... подробнее →
Украина оказалась в тройке наибольших экспортеров сельхозпродукции в Европу18.12.2019 09:51
Согласно очередному ежемесячному докладу Еврокомиссии за август 2019 года, Украина сохраняет третью позицию в объемах сельскохозяйственного экспорта в страны Евросоюза. Соответствующие ... подробнее →
Германия выдворила из страны российского шпиона18.12.2019 09:19
После убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили правительство Германии выслало из страны двух сотрудников российского посольства, так как в преступлении обоснованно подозреваются ... подробнее →
"Шахтер" заработал на Лиге Чемпионов более 40 миллионов долларов18.12.2019 09:10
За участие в сезоне 2019/20 ЛЧ "Шахтер" заработал 44,2 миллиона евро. "Горняки" получили от УЕФА гарантировано 15,25 миллиона евро за участие в групповом этапе турнира. По результатам ... подробнее →
МВД открыло уголовное дело по факту беспорядков в Киеве18.12.2019 08:13
Открыто уголовное производство по факту беспорядков сегодня, 17 декабря, возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника ... подробнее →
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