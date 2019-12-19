По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)19.12.2019 17:00
На одном из главных проспектов Мариуполя заметили мужчину в наряде Деда Мороза на золотом мотоцикле "Хонда", сообщает Depo.Донбасс . Видео, как он разъезжает по городу, опубликовали в одном из ... подробнее →
Рада приняла новый Избирательный кодекс19.12.2019 16:00
Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "За" проголосовали 330 депутатов, "против" - 2, воздержались - ... подробнее →
В Дружковке признан банкротом завод Ахметова19.12.2019 15:00
17 декабря Хозсуд Донецкой области в рамках дела №905/2910/17 признал банкротом ПАО “Дружковский машиностроительный завод” (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ... подробнее →
В Украине запустили юридический чат-бот для переселенцев19.12.2019 14:00
18 декабря стартовало тестирование чат-бота «Юридический советник для переселенцев, сообщает Status Quo . Отмечается, что юридический советник - это простой и удобный в пользовании чат-бот, ... подробнее →
Соцопрос зафиксировал рост рейтинга Зеленского после "нормандской" встречи19.12.2019 13:30
Почти на 10% вырос уровень удовлетворенности работой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в ... подробнее →
Зеленский назначил нового посла Украины в США19.12.2019 13:00
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства. Так, в соответствии с указом №911 / 2019 ... подробнее →
Volkswagen "озвучил" электромобиль ID.3 (ВИДЕО)19.12.2019 12:30
Немецкий автоконцерн Volkswagen представил в Берлине "саундтрек" своего электрического хэтчбека ID.3, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Его создали подразделение Volkswagen Design вместе с ... подробнее →
Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность19.12.2019 12:00
Современные гаджеты давно перестали быть дорогим аксессуаром. Теперь без них невозможно представить учебу, отдых, работу или общение с друзьями. Прекрасным выбором для совмещения этих функций станет ... подробнее →
Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу19.12.2019 11:30
В среду, 18 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020, сообщает Sport.ua . Пары 1/4 финала Кубка Украины: «Динамо» – «Александрия» ... подробнее →
Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией19.12.2019 11:00
Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря. Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, сообщает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря19.12.2019 10:30
Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 18 декабря ... подробнее →
Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры19.12.2019 10:00
Украинский исполнитель Иван Дорн, который «отличился» скандальными высказываниями об отношениях России и Украины, принял решение прервать карьеру певца, сообщает InfoResist . Теперь он ... подробнее →
ТКГ в Минске не смогла согласовать обмен пленными19.12.2019 09:30
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными, передает Телеканал новостей «24» . Об этом сообщил ... подробнее →
Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс19.12.2019 09:00
До конца недели представители Международного комитета Красного Креста смогут впервые получить доступ к оккупированным территориям Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим ... подробнее →
На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель19.12.2019 08:30
18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook. По данным штаба, ... подробнее →
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