18 декабря стартовало тестирование чат-бота «Юридический советник для переселенцев, сообщает Status Quo . Отмечается, что юридический советник - это простой и удобный в пользовании чат-бот, ... подробнее →

17 декабря Хозсуд Донецкой области в рамках дела №905/2910/17 признал банкротом ПАО “Дружковский машиностроительный завод” (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ... подробнее →

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "За" проголосовали 330 депутатов, "против" - 2, воздержались - ... подробнее →

На одном из главных проспектов Мариуполя заметили мужчину в наряде Деда Мороза на золотом мотоцикле "Хонда", сообщает Depo.Донбасс . Видео, как он разъезжает по городу, опубликовали в одном из ... подробнее →

Зеленский назначил нового посла Украины в США 19.12.2019 13:00 Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства. Так, в соответствии с указом №911 / 2019 ... подробнее →

Volkswagen "озвучил" электромобиль ID.3 (ВИДЕО) 19.12.2019 12:30 Немецкий автоконцерн Volkswagen представил в Берлине "саундтрек" своего электрического хэтчбека ID.3, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Его создали подразделение Volkswagen Design вместе с ... подробнее →