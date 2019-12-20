В Киев везут 30 тонн карпатского снега 20.12.2019 16:30 Сегодня, 20 декабря, в Киев должны привезти 30 тонн снега из Карпат. Его доставят под Арку дружбы народов, чтобы обустроить специальный сноупарк, сообщает телеканал 112 Украина . Как сообщается, ... подробнее →

Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения 20.12.2019 15:30 В Украине с сегодняшнего дня закрывают все игорные заведения с целью выведения бизнеса из тени. Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →

В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза 20.12.2019 15:00 Памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре Тернополя переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Праздничный образ получился довольно забавным и памятник простоит в нем до ... подробнее →