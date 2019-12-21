Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня 21.12.2019 17:00 Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко на своей ... подробнее →

Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе 21.12.2019 15:00 Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой, сообщает ... подробнее →