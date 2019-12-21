Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня21.12.2019 17:00
Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко на своей ... подробнее →
Xiaomi выпустила "умную" игрушку для кошек (ВИДЕО)21.12.2019 16:00
Furrytail, суб-бренд Xiaomi, выпустил в продажу интерактивную игрушку, которая сможет развлекать кошку, пока хозяина нет дома, сообщает Телеканал новостей «24» . Ее дизайн похож на ... подробнее →
Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе21.12.2019 15:00
Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой, сообщает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря21.12.2019 14:00
Сегодня, 21 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщает РПД «Донецкие новости» . По данным Государственной ... подробнее →
Строительство "Северного потока 2" приостановлено из-за санкций США21.12.2019 10:00
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое решение ... подробнее →
Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке21.12.2019 09:00
Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24» . Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову ... подробнее →
Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений21.12.2019 08:00
Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует ... подробнее →
Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет21.12.2019 07:00
Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ . Чиновник отметил, что подписание контракта ... подробнее →
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