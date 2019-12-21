Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня

21.12.2019 17:00

Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко на своей ... подробнее →

Xiaomi выпустила "умную" игрушку для кошек (ВИДЕО)

21.12.2019 16:00

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, выпустил в продажу интерактивную игрушку, которая сможет развлекать кошку, пока хозяина нет дома, сообщает Телеканал новостей «24» . Ее дизайн похож на ... подробнее →

Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе

21.12.2019 15:00

Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой, сообщает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря

21.12.2019 14:00

Сегодня, 21 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщает РПД «Донецкие новости» . По данным Государственной ... подробнее →

Строительство "Северного потока 2" приостановлено из-за санкций США

21.12.2019 10:00

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое решение ... подробнее →

Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке

21.12.2019 09:00

Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24» . Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову ... подробнее →

Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений

21.12.2019 08:00

Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует ... подробнее →

Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет

21.12.2019 07:00

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ . Чиновник отметил, что подписание контракта ... подробнее →

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