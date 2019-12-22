Космический корабль Boeing Starliner не долетел до МКС22.12.2019 18:00
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря22.12.2019 15:00
Сегодня, 22 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе кроме «Новотроицкого» работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для ... подробнее →
Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко22.12.2019 11:00
Государственная казначейская служба опубликовала на официальном сайте очередной месячный отчет по расходам в 2019 году, сообщает Телеканал новостей «24» . Отчеты "О выполнении ... подробнее →
В Британии разрешили лекарства, содержащие коноплю22.12.2019 10:00
В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года, сообщает Корреспондент.net . Национальная служба здоровья ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря22.12.2019 09:00
ОВЕН В эти дни вы станете испытывать на себе давление и обстоятельств, и людей. Вам потребуются собранность, ответственность и рассудительность. И лишь у Овнов середины знака в первой половине недели ... подробнее →
"Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно22.12.2019 08:00
Павлоградский городской районный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку боевиков Светлану Дрюк, о которой российские пропагандисты сняли фильм "Ополченочка", к пяти годам лишения свободы с ... подробнее →
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