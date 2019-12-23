В Новой Зеландии после извержения вулкана погибло 19 человек 23.12.2019 21:24 9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент там находилось 47 человек. По состоянию на 23 декабря число погибших составило 19, в больницах остаются ... подробнее →

В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста 23.12.2019 19:20 Суд в Саудовской Аравии приговорил 5 человек, которые обвинялись в убийстве 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к смертной казни, сообщает агентство Bloomberg. Еще 3 ... подробнее →