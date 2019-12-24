В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей

24.12.2019 17:24

Около 1500 человек были убиты в Иране за две недели массовых протестов в ноябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Министерстве внутренних дел Ирана. По сообщениям ... подробнее →

Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем

24.12.2019 17:00

Благотворительны фонд «АДРА» вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней начинают проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период жителей 9 прифронтовых населенных ... подробнее →

К Новому году в Украине ожидается похолодание

24.12.2019 16:38

К Новому году в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже ... подробнее →

Президент Бразилии оказался в госпитале после падения в ванной

24.12.2019 16:15

Президента Бразилии Жаира Болсонару 23 декабря госпитализировали после падения в президентской резиденции. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис президента. Болсонару ... подробнее →

Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"

24.12.2019 16:00

Боевики вновь пытаются дестабилизировать обстановку в Станице Луганской и вокруг КПВВ, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, передает "Трибун" . Так, боевики распространяют слухи о якобы ... подробнее →

Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами

24.12.2019 15:00

Кабинет министров инициировал изменения в закон, которыми запретит курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, ... подробнее →

Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами

24.12.2019 14:00

Украина подписала безвизовые соглашения с Эквадором и Колумбией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает телеканал 112 Украина . "Только утвердили ... подробнее →

"Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)

24.12.2019 13:00

Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала на своем YouTube-канале новую серию мультфильма о приключениях полярного белого медвежонка Умки, сообщает сайт vesti.ua . В описании к мультфильму говорится, ... подробнее →

АЗС снизили цены на топливо после требования Зеленского

24.12.2019 12:00

Управляемые группой "Приват" автозаправки 24 декабря снизили цены на все марки горючего на 1 гривну за литр, сообщает Телеканал новостей «24» . Что касается цен на топливо на других ... подробнее →

Ватикан выразил желание участвовать в Олимпийских играх

24.12.2019 11:30

Ватикан намерен создать олимпийский комитет и участвовать в Олимпийских играх. Об этом рассказал заместитель секретаря Папского совета по культуре Мельчор Санчес де Тока, сообщает ИА ... подробнее →

Xiaomi представила "умные" часы за 14 долларов

24.12.2019 11:00

На краудфандинговой площадке Youpin компания Xiaomi представила умные часы Haylou LS01, сообщает Телеканала новостей "24" . Новинка оснащена квадратным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240х240 ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря

24.12.2019 10:30

Сегодня, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →

В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло

24.12.2019 10:00

5 билбордов с адресами должников за тепло и суммами задолженности разместили в разных районах Николаева, сообщает Телеканал новостей «24» . Таким нестандартным способом областное ... подробнее →

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?

24.12.2019 09:30

7 декабря Украина и МВФ договорились о новой трёхлетней программе сотрудничества на 5,5 млрд долларов. Она стала результатом долгих переговоров и тщательной оценки темпов украинских реформ. Что ... подробнее →

Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?

24.12.2019 09:00

Украина наконец имеет шанс избавиться от советского подхода к управлению – и децентрализовать власть. В декабре президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующий проект ... подробнее →

В России разбился новейший истребитель Су-57

24.12.2019 08:30

В Хабаровском крае России упал и разбился перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Инцидент произошел в 111 км от аэродрома ... подробнее →

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