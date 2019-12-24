В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей24.12.2019 17:24
Около 1500 человек были убиты в Иране за две недели массовых протестов в ноябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Министерстве внутренних дел Ирана. По сообщениям ... подробнее →
Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем24.12.2019 17:00
Благотворительны фонд «АДРА» вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней начинают проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период жителей 9 прифронтовых населенных ... подробнее →
К Новому году в Украине ожидается похолодание24.12.2019 16:38
К Новому году в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже ... подробнее →
Президент Бразилии оказался в госпитале после падения в ванной24.12.2019 16:15
Президента Бразилии Жаира Болсонару 23 декабря госпитализировали после падения в президентской резиденции. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис президента. Болсонару ... подробнее →
Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"24.12.2019 16:00
Боевики вновь пытаются дестабилизировать обстановку в Станице Луганской и вокруг КПВВ, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, передает "Трибун" . Так, боевики распространяют слухи о якобы ... подробнее →
Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами24.12.2019 15:00
Кабинет министров инициировал изменения в закон, которыми запретит курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, ... подробнее →
Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами24.12.2019 14:00
Украина подписала безвизовые соглашения с Эквадором и Колумбией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает телеканал 112 Украина . "Только утвердили ... подробнее →
"Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)24.12.2019 13:00
Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала на своем YouTube-канале новую серию мультфильма о приключениях полярного белого медвежонка Умки, сообщает сайт vesti.ua . В описании к мультфильму говорится, ... подробнее →
АЗС снизили цены на топливо после требования Зеленского24.12.2019 12:00
Управляемые группой "Приват" автозаправки 24 декабря снизили цены на все марки горючего на 1 гривну за литр, сообщает Телеканал новостей «24» . Что касается цен на топливо на других ... подробнее →
Ватикан выразил желание участвовать в Олимпийских играх24.12.2019 11:30
Ватикан намерен создать олимпийский комитет и участвовать в Олимпийских играх. Об этом рассказал заместитель секретаря Папского совета по культуре Мельчор Санчес де Тока, сообщает ИА ... подробнее →
Xiaomi представила "умные" часы за 14 долларов24.12.2019 11:00
На краудфандинговой площадке Youpin компания Xiaomi представила умные часы Haylou LS01, сообщает Телеканала новостей "24" . Новинка оснащена квадратным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240х240 ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря24.12.2019 10:30
Сегодня, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →
В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло24.12.2019 10:00
5 билбордов с адресами должников за тепло и суммами задолженности разместили в разных районах Николаева, сообщает Телеканал новостей «24» . Таким нестандартным способом областное ... подробнее →
Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?24.12.2019 09:30
7 декабря Украина и МВФ договорились о новой трёхлетней программе сотрудничества на 5,5 млрд долларов. Она стала результатом долгих переговоров и тщательной оценки темпов украинских реформ. Что ... подробнее →
Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?24.12.2019 09:00
Украина наконец имеет шанс избавиться от советского подхода к управлению – и децентрализовать власть. В декабре президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соответствующий проект ... подробнее →
В России разбился новейший истребитель Су-5724.12.2019 08:30
В Хабаровском крае России упал и разбился перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Инцидент произошел в 111 км от аэродрома ... подробнее →
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