LG создала умный шкаф-оранжерею27.12.2019 19:00
В компании LG заявили, что разработали уникальное устройство для тех, кто хочет заниматься садоводством, не выходя из собственной квартиры, сообщает Корреспондент.net . В январе на выставке CES 2020 ... подробнее →
США определились с главными военными угрозами в мире27.12.2019 18:22
Министр обороны США Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении – или даже полном выводе американских войск из Западной Африки, сообщили источники американской газеты The New ... подробнее →
Правительство выделило более миллиарда гривен на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде27.12.2019 17:32
В 2020-м году украинские спортсмены примут участие в зимних Юношеских Олимпийских играх (Лозанна, Швейцария) и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх (Токио, Япония). Для того, чтобы украинские ... подробнее →
Украина получила условия кредита от МВФ27.12.2019 17:17
Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, за выполнение которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Она ... подробнее →
В Украине планируют закрыть все нелегальные АЗС27.12.2019 16:57
Все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Об этом заявив премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. «В Украине ... подробнее →
Ливия планирует привлечь Турцию для войны с повстанцами27.12.2019 16:13
Международно признанное правительство Ливии попросило в Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку. Сообщается, что правительство Ливии официально пригласило в Турции ... подробнее →
Американские инвесторы заинтересовались украинским предприятием27.12.2019 15:50
США надеятся, что запорожский завод "Мотор Сич" не будет продан китайским инвесторам. Поиск инвесторов продолжается, а сделку с китайцами - еще не поздно пересмотреть. Об этом сообщил ... подробнее →
Зеленский уволил главу Бюро расследований27.12.2019 15:16
Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. В то же время глава государства другим указом назначил врио главы ГБР – ... подробнее →
Кабмин Украины изменил правила субсидий для населения27.12.2019 14:51
С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале ... подробнее →
Украина и Россия "обнулили" взаимные претензии по газу27.12.2019 12:00
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газовому вопросу. Обнулить претензии они договорились с 1 января. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, сообщает телеканал ... подробнее →
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом27.12.2019 11:00
Впервые со времени аннексии Крыма в Украинский бюджет поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства, сообщает РБК-Украина . Речь идет о привлечении к финансовой ... подробнее →
Названы имена граждан Украины, летевших в разбившемся самолете27.12.2019 10:30
На борту потерпевшего крушение около Алматы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air находились два гражданина Украины, сообщает ОстроВ . В Комитете по ЧС МВД республики сообщили имена иностранных ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря27.12.2019 10:00
Сегодня, 27 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →
Опубликован список погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Алматы27.12.2019 09:30
Власти Казахастана опубликовали список погибших и пострадавших в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр", сообщает Телеканал новостей «24» . На данный момент ... подробнее →
В Казахстане разбился пассажирский самолет (ВИДЕО)27.12.2019 09:00
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако вскоре после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и ... подробнее →
Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС27.12.2019 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на ... подробнее →
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