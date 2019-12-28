В России три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

28.12.2019 17:00

В Челябинской области России суд рассмотрит дело трех пенсионерок, развернувших подпольное производство спиртного на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. К моменту, когда на них ... подробнее →

29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными

28.12.2019 16:00

В воскресенье, 29 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области работать не будет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ... подробнее →

"Дед Мороз" Кличко открыл движение по восстановленному Шулявскому мосту (ВИДЕО)

28.12.2019 15:00

В Киеве в субботу, 28 декабря, Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции. Соответствующее видео обнародовала в Facebook ... подробнее →

Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?

28.12.2019 14:00

В следующем году открыть бизнес в Украине станет проще. С 1 февраля 2020 года правительство запустит новую государственную программу кредитования малого предпринимательства. В Кабмине обещают, что ... подробнее →

Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?

28.12.2019 13:00

Уходящий год был очень насыщенным на политические события. Украинцы пережили двое выборов, полное обновление государственной власти, принятие ряда важных законов и дипломатических решений. Об основных ... подробнее →

В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными

28.12.2019 12:00

Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена, сообщает Телеканал новостей «24» . По словам так называемого ... подробнее →

Украинцев будут лечить в клиниках НАМН бесплатно

28.12.2019 11:00

В следующем году украинцам станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН), передает Цензор.НЕТ . Соответствующее ... подробнее →

ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей

28.12.2019 10:00

"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды, сообщает UA-Футбол . Клуб получил от Федерации ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря

28.12.2019 09:30

Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 декабря ... подробнее →

Группа Kazka выпустила новый альбом

28.12.2019 09:00

Украинская группа Kazka презентовала свой новый альбом Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина . В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые: Випадок? ... подробнее →

В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку

28.12.2019 08:30

В Дружковке на Донетчине на Рождество с городской елки неизвестные украли более 20 елочных украшений, общая стоимость которых более 7 тыс. грн, передает "ГолосUa" . Об этом сообщила начальница ... подробнее →

Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа

28.12.2019 08:00

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует ... подробнее →

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