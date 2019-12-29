Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей

29.12.2019 17:00

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно сделал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщает Обозреватель . "Мы совместно ... подробнее →

Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год

29.12.2019 16:00

Мэр столицы Виталий Кличко, который вчера в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост, выложил новое видео в своем аккаунте в TikTok, сообщает ICTV . В ролике Кличко напевает трек российского ... подробнее →

СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен

29.12.2019 15:00

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ДНР" состоялся, говорят сепаратисты и российские СМИ сообщает СТРАНА.ua . Представитель "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина передала 60 человек, а ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

29.12.2019 14:30

ОВЕН Родившимся в апреле следует сразу определиться — или вы готовы трудиться не покладая рук, или лучше даже не начинать. И лишь инициативу по проведению праздника вам однозначно надо взять на ... подробнее →

В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу

29.12.2019 14:00

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической ... подробнее →

Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену

29.12.2019 13:00

Согласно предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Зато на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных, сообщает Телеканал новостей «24» . 25 из ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 декабря

29.12.2019 12:30

Сегодня утром, 29 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →

Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО

29.12.2019 12:00

Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает телеканал 112 Украина . "Украина готова нам (в ОРДЛО) передать 87 ... подробнее →

Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)

29.12.2019 11:15

Пресс-служба Офіса президента начала прямую видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе. подробнее →

На Донбассе начался обмен пленными

29.12.2019 11:00

Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой, сообщает СТРАНА.ua . Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не ... подробнее →

Американская астронавтка установила новый рекорд пребывания в космосе

29.12.2019 10:30

В субботу 40-летняя американская астронавтка Кристина Коч превзошла рекорд пребывания в космосе для женщин. Ранее рекордной была отметка в 288 дней, сообщает телеканал 112 Украина . Коч прибыла на ... подробнее →

"ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках

29.12.2019 10:15

Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области, передает СТРАНА.ua . Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он ... подробнее →

В Харькове построили новогоднюю елку из автомобилей (ВИДЕО)

29.12.2019 10:00

В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничную звезду – на все ушло 348 машин, сообщает Телеканал новостей «24» . Огромную автоёлку харьковские ... подробнее →

"Евросолидарность" сделала резонансное заявление по поводу обмена пленными

29.12.2019 09:30

Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной Сотни во время Революции Достоинства, ... подробнее →

В "ЛНР" заявили, что уже везут украинцев к месту обмена

29.12.2019 09:00

Представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Ольга Кобцева сообщила, что удерживаемые на территории фейковой республики лица утром в воскресенье, 29 декабря, отбыли из Луганска к ... подробнее →

Показано c 1 по 15 (из 15 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх