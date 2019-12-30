Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)30.12.2019 17:00
Американский блогер Maestro Ziikos опубликовал в YouTube пародию на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимиру Путина, сообщает REGNUM . Так, в видеоклипе блогер ... подробнее →
Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия30.12.2019 16:00
Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа назван поединком десятилетия по версии авторитетного издания Boxing News, сообщает XSPORT.ua . Встреча украинца и британца произошла в 2017 году на стадионе ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря30.12.2019 14:30
Сегодня утром, 30 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 декабря ... подробнее →
Эрдоган презентовал "турецкую Tesla"30.12.2019 12:00
Презентацию первых автомобилей турецкой разработки под маркой TOGG провёл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает МОТОР . Новинки представляют собой кроссовер и седан с электрической силовой ... подробнее →
Появилась новая версия авиакатастрофы в Казахстане30.12.2019 11:00
Следствие исключило погодные условия как причину крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, но добавило версию с работой навигационной службы. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава МВД ... подробнее →
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев30.12.2019 10:00
Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами прокомментировал передачу России обвиняемых беркутовцев, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "По поводу ... подробнее →
СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков30.12.2019 09:00
При обмене пленными, который состоялся 29 декабря, Украине удалось освободить 76 человек, сообщает ICTV . Служба безопасности Украины уже опубликовала официальные списки, согласно которым 12 ... подробнее →
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- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской