FIFA намерена изменить правила офсайда01.01.2020 17:00
Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить принцип определения офсайда (положения вне игры) в пользу атаки, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Новым правилом предлагается фиксировать ... подробнее →
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года01.01.2020 15:00
Стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года, сообщает сайт #Буквы . Первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное ... подробнее →
C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум01.01.2020 13:00
Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие размеры минималки заложены в государственном ... подробнее →
В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)01.01.2020 11:00
В неподконтрольном украинской власти Донецке многие жители встречали Новый 2020 год у главной новогодней елки, установленной на площади Ленина, передают «Донецкие новости» . По оценкам ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января01.01.2020 10:15
Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего ... подробнее →
В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)01.01.2020 09:00
В YoyTube смонтировали вместе новогодние обращения президентов Украины, России и Беларуси. "Поздравление с Новым Годом 2020 Зеленского, Путина и Лукашенко - почувствуй разницу!" - подписано видео. подробнее →
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