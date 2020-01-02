Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО) 02.01.2020 17:00 Скандальный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошёл Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта, сообщает ... подробнее →

Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира 02.01.2020 15:00 Вратарь национальной сборной Украины и футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет, сообщает Zbirna.com . По оценкам ... подробнее →

Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр 02.01.2020 13:00 1 января 2020 года в тестовом режиме начинает работу украинский онлайн-кинотеатр Такфликс. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве, сообщает Ukraine Art News ... подробнее →