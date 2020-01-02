Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)02.01.2020 17:00
Скандальный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошёл Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта, сообщает ... подробнее →
Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира02.01.2020 15:00
Вратарь национальной сборной Украины и футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет, сообщает Zbirna.com . По оценкам ... подробнее →
Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр02.01.2020 13:00
1 января 2020 года в тестовом режиме начинает работу украинский онлайн-кинотеатр Такфликс. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве, сообщает Ukraine Art News ... подробнее →
Нидерланды отказались от своего исторического названия02.01.2020 12:00
С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства, сообщает Телеканал новостей «24» . С 1 января компании, власти, вузы и печатные ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января02.01.2020 11:00
Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 января линию ... подробнее →
На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)02.01.2020 10:00
На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО) На YouTube-канале «Дождя» опубликовано новогоднее обращение непрезидента России Невладимира ... подробнее →
Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе02.01.2020 08:00
Новогодняя елка на Софийской площади в столице Украины попала в список пяти самых красивых праздничных деревьев Европы, информирует Цензор.НЕТ . Рейтинг составил туристический портал European Best ... подробнее →
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- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"
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- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской