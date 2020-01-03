Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок, передает Громадское Телевидение . «Не выбрасывайте елки, а сдайте на переработку. Собранные деревья ... подробнее →

В шоу "Новогодний парад звезд 2020" на канале "Россия 1" пятерка пародистов пошутила на тему Украины и ее действующего президента, сообщает СТРАНА.ua . Запись выступления появилась в YouTube и ... подробнее →

Украинский мобильный оператор Киевстар закрывает несколько тарифных планов. Они прекратят действовать с 15 января, передает Телеканал новостей «24» . Как сообщили в пресс-службе Киевстар, ... подробнее →

Молодежный чемпионат мира по хоккею вышел на финишную прямую. Уже 4 января в Чехии, где проходит турнир, состоятся полуфинальные матчи. И эти противостояния будут не менее интересны, чем решающая ... подробнее →

В Авдеевке на сутки отключили электричество 03.01.2020 10:00 В Авдеевке из-за аварии отключили электроэнергию, информирует Depo.Донбасс . Город обесточили в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки. "В связи с аварийной ситуацией, которая ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января 03.01.2020 09:30 Сегодня утром, 3 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →