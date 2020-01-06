Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц 06.01.2020 17:00 Компания Asus привезла на выставку CES 2020 первый в мире монитор с кадровой частотой 360 Гц, сообщает iLenta.com . Новинка получила название ROG Swift 360. Позиционируется устройство в качестве ... подробнее →

Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет 06.01.2020 15:00 Жительница Японии Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие в воскресенье, 5 января. В прошлом году она была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса как самый старый верифицированный человек на ... подробнее →

Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус 06.01.2020 13:00 Мини-сериал "Чернобыль" британско-американского производства получил премию Золотой глобус в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Церемония вручения награды проходила в воскресенье, 5 января, ... подробнее →