Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц06.01.2020 17:00
Компания Asus привезла на выставку CES 2020 первый в мире монитор с кадровой частотой 360 Гц, сообщает iLenta.com . Новинка получила название ROG Swift 360. Позиционируется устройство в качестве ... подробнее →
Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет06.01.2020 15:00
Жительница Японии Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие в воскресенье, 5 января. В прошлом году она была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса как самый старый верифицированный человек на ... подробнее →
Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус06.01.2020 13:00
Мини-сериал "Чернобыль" британско-американского производства получил премию Золотой глобус в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Церемония вручения награды проходила в воскресенье, 5 января, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января06.01.2020 12:00
ОВЕН Овны апреля, будьте готовы к тому, что не все намеченные на эту неделю планы у вас осуществятся. В праздничные дни не допускайте вторжения в свой дом разногласий и ссор. И только у Овнов марта ... подробнее →
На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку06.01.2020 11:00
На Заставнивщине в Черновицкой области свыше 15 автомобилей более шести часов находятся в снежном плену. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает местное издание Букинфо. "Возле села Чуньков на ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января06.01.2020 10:00
Сегодня утром, 6 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)06.01.2020 08:45
Сборная Канады, проигрывая 1:3, обыграла команду России со счетом 4:3 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии, сообщает НВ . Первый период завершился без заброшенных ... подробнее →
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц17:00
- Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет15:00
- Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус13:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января12:00
- На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку11:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)08:45
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков17:00
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили15:00
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате13:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили