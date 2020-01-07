Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб 07.01.2020 17:00 Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов), сообщает сайт Українські Новини . Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у ... подробнее →

Группа KAZKA презентовала рождественский клип (ВИДЕО) 07.01.2020 15:00 На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було", сообщает Диалог.UA . Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра. Слова песни ... подробнее →

В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек 07.01.2020 13:30 В Иране во время церемонии прощания с генералом Сулеймани в результате давки погибли 35 человек, еще 48 получили травмы, сообщает НВ . Инцидент произошел в родном городе Сулеймани, Кермане, ... подробнее →