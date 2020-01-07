Российский олигарх хочет купить украинский футбольный клуб07.01.2020 17:00
Российский олигарх Михаил Фридман может стать владельцем футбольного клуба "Карпаты" (Львов), сообщает сайт Українські Новини . Отмечается, что российский миллиардер намерен выкупить доли в клубе у ... подробнее →
Группа KAZKA презентовала рождественский клип (ВИДЕО)07.01.2020 15:00
На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було", сообщает Диалог.UA . Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра. Слова песни ... подробнее →
В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек07.01.2020 13:30
В Иране во время церемонии прощания с генералом Сулеймани в результате давки погибли 35 человек, еще 48 получили травмы, сообщает НВ . Инцидент произошел в родном городе Сулеймани, Кермане, ... подробнее →
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией07.01.2020 12:00
Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" ... подробнее →
Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)07.01.2020 11:00
Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов Известный венгерский производитель автобусов Ikarus представил новую модель – низкопольный электробус Сity Pioneer. Предыдущее производство было ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января07.01.2020 10:00
Сегодня утром, 7 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена07.01.2020 09:00
Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря, передает Цензор.НЕТ . Издание сообщило, что в первый ... подробнее →
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