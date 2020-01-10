Эксперты назвали самых дорогих украинских футболистов10.01.2020 17:00
Полузащитник украиской сборной и легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов по версии футбольного портала Transfermarkt, сообщает Znaj.ua . ... подробнее →
Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-202010.01.2020 16:00
Стартовала продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020, сообщает СТБ . 8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на ... подробнее →
На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"10.01.2020 15:00
В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ... подробнее →
Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку10.01.2020 14:00
На КПВВ "Майорское" в Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ задержали мужчину, который пытался вывезти взрывчатку с временно оккупированной территории. У него изъяли вещество, похожее на ... подробнее →
Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов10.01.2020 13:00
Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект о внесении изменений в статью 127 КУ об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил ... подробнее →
Представлен первый в мире "гибкий" ноутбук (ВИДЕО)10.01.2020 12:00
Во время выставки CES 2020 был представлен первый в мире ноутбук с гибким дисплеем, сообщает Корреспондент.net . Гаджет под названием Lenovo ThinkPad X1 Fold в разложенном виде представляет собой ... подробнее →
НБУ существенно ослабил гривню10.01.2020 11:00
Национальный банк Украины установил курс гривни на 10 января на уровне 24,11 грн за доллар и 26,79 за евро. Об этом говорится на официальном сайте НБУ, сообщает zik.ua . Таким образом, по сравнению с ... подробнее →
В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10.01.2020 10:00
В Мариуполе для жителей города на 15% снизили тариф на отопление, сообщает MRPL.CITY . Как рассказал директор «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко, новые платежки за отопление ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января10.01.2020 09:30
Сегодня утром, 10 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 января линию ... подробнее →
После протестов в Абхазии парламент проголосовал за отставку президента10.01.2020 09:00
Парламент Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы, победа которого на президентских выборах в сентябре спровоцировало крупные протесты, вылившиеся в четверг в попытку штурма его администрации, ... подробнее →
Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)10.01.2020 08:00
Издание The New York Times опубликовало видео, которое показывает момент, когда украинский самолёт авиакомпании МАУ был якобы сбит через несколько минут после взлета из Тегерана, передаёт УНН со ... подробнее →
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